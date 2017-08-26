Иракские военные заявили об освобождении от ИГ большей части Талль-Афара

2017-08-26 14:19 | www.apa.az | 3

Иракские военные из отрядов антитеррора полностью освободили район цитадели в центре Талль-Афара от боевиков ИГ и подняли над зданием флаг страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике армии.

Город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Операция ведется с 20 августа.

«Силы антитеррора освободили район цитадели и садов Талль-Афара и подняли иракский флаг над зданием цитадели», - цитирует коммюнике командующего Абдель-Амира Яраллу.

Ранее глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что войска контролируют до 70% города после шести дней операции.

Военные рассчитывают завершить действия в Талль-Афаре к празднику Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) 1 сентября.