Патрисия Каас выступит в Баку в рамках мирового турне

2017-08-26 12:30 | www.oxu.az | 3

В Баку на сцене Дворца Гейдара Алиева, 18 октября в 20.00, состоится концерт всемирно известной французской певицы Патрисии Каас, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend Life.

Жизнь Патрисии Каас к прошла сложный путь от юной певицы из шахтёрской семьи, выступавшей в кабаре Саарбрюкена, до мировой звезды с 18 миллионами проданных дисков и огромным числом поклонников. После успеха альбомов «Kabaret» (2008), посвящённого великим женщинам 30-х годов – Марлен Дитрих и Грете Гарбо, и «Kaas chante Piaf» (2013) – прекрасного сборника песен легенды шансона Эдит Пиаф, Патрисия Каас возвращается с новым материалом.

Напомним, что в мае 2014 года Патрисиа Каас выступила с концертом под названием «Kaas Chante Piaf» («Каас Поет Пиаф»), посвященным памяти французской дивы Эдит Пиаф.

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Н.О.