В США прогнозируют катастрофическое наводнение из-за урагана "Харви"

2017-08-26 14:31 | www.trend.az | 3

Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понижена до второй категории, в ближайшие дня из-за сильных ливней ожидается катастрофическое наводнение, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра США по предупреждению ураганов.

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

По данным центра, сейчас максимальная скорость ветра составляет 100 миль в час (155 километров в час).

"Харви" медленно движется внутрь над Южным Техасом. Катастрофическое наводнение ожидается в течение нескольких следующих дней из-за сильных ливней", - сообщается в заявлении центра.

Отмечается, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.