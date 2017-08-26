Bodrum’da oteller doldu, trafik durma noktasına geldi

2017-08-26 14:35 | www.trend.az | 0

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a yerli turist akın etti. Bodrum’daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.



Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum’a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerine akın akın gelmeye başladı. Özellikle Bodrum’a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inmeye başladı. Bodrum otagarına ise yolcu otobüsleri çifter çifter girdi.



4 milyon turist Muğla’da

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Uçaklara, otobüsler ek sefer konuldu

Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a yaklaşık 200 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Bazı havayolu şirketleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler koyduğu öğrenildi. Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri koyduğunu bildirdi.



24 saat nöbet

10 günlük Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere geldi. Kurban bayramını fırsat bilen tatilciler oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum’da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.

Oteller kapılarını kapattı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok otel kapılarını müşterilere kapattı. Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Rixos Premium Bodrum oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay, Bayram tatilinin 10 gün olması turizmi canlandırdığını söyleyerek, “Otelimiz tatilin başlamasıyla doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Sezonun son haftasında 10 günlük tatil turizmcilere can simidi oldu. Biz otelimizin adasına sahne kurduk. Gündüzleri havuz partisi, beach partileri ve bir çok aktivite yapacağız. Akşamları ise ünlü sanatçılar otelimizde sahneye çıkarak bayram tatili boyunca konser verecek. Şimdiden herkesin Kurban bayramını kutlarım” dedi.

Gece gündüz eğlence

Gece eğlenceleriyle de meşhur olan Bodrum’da ünlü isim kulüplerde sahne alacak. Gündüz beachlerde partilerin yanı sıra gece eğlenceleri de hız kesmeyecek. Serdar Ortaç, Hande Yener, Berksan, Demet Akalın, Cengiz İmren, Gülşen ve birçok ünlü isim sahneleriyle tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşatacak. Tatilin ilk gününden itibaren Gümbet barlar sokağına gelen tatilciler sabaha kadar eğlendi. Eğlence mekanları tatilin ilk günde yerli turist ile doldu taştı.

Bodrum’da 25 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren Ambrosia otel ve Pasha kulübün sahibi Zeynel Kılınç ise otellerinin doluluk oranının yüzde yüz olduğunu ifade ederek, “Bayram tatilinin 10 gün olması ile birlikte otellere de doluluk oranları arttı. Bizim otelimiz yüzde yüz doldu. Yaklaşık 1,5 milyon turist Bodrum’a gelecek diye tahmin ediliyor. Bu 10 günlük tatil turizmciye ilaç oldu. Bizim otelimizde gündüz etkinliklerimiz olacak. Geceleri ise Pasha Club’de bayramın 1’inci günü Serdar Ortaç, 2’inci günü Gülşen, 3’üncü günü Pascal Nouma ve bayramın son günü ise Fatih Ürek sahne alacak. Bayram öncesinde de birçok ünlü isim Pasha Clup’te tatilcileri coşturacak” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan ve İstanbul’da gelen yerli turistler ise 10 günlük bayram tatilinin çok iyi olduğunu söyleyerek büyükşehrin yorucu hayatında kaçıp Bodrum’a geldiklerini ifade etti.