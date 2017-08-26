Подробности жестокого убийства в Абшероне

2017-08-26 13:47 | www.oxu.az | 4

МВД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи с убийством в Абшеронском районе.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в совместном заявлении отмечается, что 21 августа утром житель поселка Сарай Анар Танрывердиев позвонил в полицию и сообщил о том, что убил соседа – 75-летнего Мамеда Сарханова, а его жене Зейнаб нанес тяжелые ранения, в связи с чем она была госпитализирована.

Сотрудники прокуратуры и отдела полиции Абшеронского района в присутствии судмедэксперта побывали на месте происшествия и осмотрели труп убитого. Во время досмотра в подвале пристройки по соседству было найдено орудие преступления – кусок толстой палки с пятнами крови и остатками тканей и волос на конце. Это орудие было изъято в качестве вещественного доказательства. Были опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы.



Предварительное расследование показало, что 21 августа утром неизвестный проник в дом через открытое окно и нанес орудием преступления несколько ударов по голове спящего на диване Мамеда Сарханова. У выбежавшей на шум Зейнаб Сархановой неизвестный стал выпытывать местонахождение денег и драгоценностей.

Не добившись положительного ответа от женщины, он нанес этим же орудием несколько ударов по ее голове, после чего покинул место преступления. По факту было возбуждено в районной прокуратуре уголовное дело по статьям УК 120.1 (умышленное убийство), 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц). Была создана следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции.

С.Б.

