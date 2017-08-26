Иракский Талль-Афар отбили у боевиков ИГИЛ

2017-08-26 14:56 | www.oxu.az | 3

Иракские войска взяли под полный контроль город Талль-Афар в провинции Найнава.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в субботу, 26 августа, Sky News Arabia.

«Ни один район в Талль-Афаре не остается неподконтрольным иракским силам», — заявил корреспондент телеканала.

Населенный пункт быт отбит у боевиков террористической группировки «Исламское государство» в ходе ожесточенных боев. В город вошли военнослужащие иракской армии, федеральная полиция, контртеррористические подразделения, а также бойцы народной милиции.

По информации телеканала, в настоящее время проводится операция по поиску заложенной боевиками взрывчатки и разминированию домов. О потерях сторон пока не сообщается. Отмечается, что в ближайшее время представители армии Ирака выступят с официальным заявлением.

С.Б.

