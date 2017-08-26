Мехрибан Алиева - талантливый государственный деятель и выдающаяся личность - Абдулазиз Аль-Тувейджри

2017-08-26 15:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Многогранная деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой демонстрирует ее заботу о своей стране, своем народе, сказал в субботу Trend генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри.

«Мехрибан Алиева, наряду с государственной деятельностью, осуществляет грандиозную общественную работу, возглавляя Фонд Гейдара Алиева. По линии Фонда реализовано большое количество научных и образовательных, гуманитарных и культурных, социальных и экологических проектов. Эта многогранная деятельность показывает, как она заботится о своей стране, своем народе и его прогрессе. Она, несомненно, является талантливым государственным деятелем и выдающейся личностью», - сказал он.

Аль-Тувейджри также отметил, что примечательна роль Мехрибан Алиевой в качестве председателя Организационного комитета IV Игр исламской солидарности в проведении этих Игр в Баку.

«Благодаря высокому уровню организации этих Игр стало возможно объединить молодых участников из стран-членов Организации Исламского сотрудничества в рамках этого спортивного мероприятия и обеспечить честную конкуренцию, что стало проявлением солидарности мусульманских стран. Это мероприятие стало еще одним примером важной роли Азербайджана в качестве платформы мира, терпимости и открытости», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)