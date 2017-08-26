Благодарю правительство и народ Азербайджана за помощь - премьер Грузии (ФОТО)

2017-08-26 15:16 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил всех, кто участвовал в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу, передает в субботу Sputnik-Georgia.

Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу, бушевавший с 20 августа, практически ликвидирован. На месте продолжают работу пожарные, чтобы не допустить новых очагов возгорания.

"По-человечески хочу сказать спасибо за вашу самоотверженность и героизм. Я горжусь, что в нашей стране есть такие смельчаки… Вы спасли тысячи гектаров леса. Плохо то, что произошло, но могло быть еще хуже, если бы не геройство каждого из вас", - сказал Квирикашвили, обращаясь к местным пожарным, тем, кто с первых минут участвовал в борьбе с огнем.

Отдельно глава грузинского правительства поблагодарил и пожарных-спасателей из Азербайджана.

"Азербайджан был первой страной, пославшей нам вертолет, что мы особо ценим. Я хочу поблагодарить президента, премьер-министра и правительство Азербайджана и азербайджанский народ за помощь", - сказал Квирикашвили.

Особую благодарность заслужили экипажи вертолетов из разных стран, которые в течение шести дней боролись с пожаром с воздуха.

"Борьба со стихией была лучшим проявлением человеческих, дружеских и партнерских отношений", - сказал Квирикашвили.

Кроме вышеупомянутых грузинских и азербайджанских экипажей с огнем боролись два вертолета и один самолет Лесной пожарной службы Турции, а также один вертолет министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Причина, вызвавшая пожар, до сих пор не известна. Между тем, в грузинском обществе бытует мнение об умышленном поджоге Боржомского леса. Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что следствие по делу продолжается.

В то же время правительство Грузии уже объявило об открытии счетов для консолидации средств на восстановление Боржоми-Харагаульского леса и ликвидацию последствий пожара. Любой желающий, в том числе проживающий за границей, может перечислить средства на эти счета.

Отметим, что Азербайджан прислал Грузии на помощь один вертолет министерства по чрезвычайным ситуациям и два десантных вертолета Госпогранслужбы, 22 единицы техники МЧС и 131 пожарного-спасателя.