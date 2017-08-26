Мощность урагана "Харви" в США упала до низшей категории

2017-08-26 15:20 | www.trend.az | 3

Мощность урагана "Харви", обрушившегося на побережье американского штата Техас, понизилась до первого уровня, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

По данным Национального центра США по предупреждению ураганов, на юго-восток Техаса обрушились сильные дожди. Максимальная скорость ветра сейчас составляет 90 миль в час (150 километров в час).

​Ранее сообщалось, что ураган движется на северо-запад со скоростью шесть миль в час (девять километров в час). Центр находится в 50 километрах к юго-западу от города Виктория и в 170 километрах к юго-востоку от города Сан-Антонио.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.