Тело одного из братьев, утонувших в канале в Барде, найдено в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 15:17 | www.apa.az | 2

В Агджабеди обнаружено тело одного из братьев, утонувших в канале Юхары Карабах в Барде.

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, тело 11-летнего Асифа Асадова было извлечено из воды в 25 километрах от места происшествия – на территории именуемой «4 йол» в Агджабединском районе.

В настоящее время водолазы-спасатели Госслужбы МЧС по контролю за судами малого водоизмещения и спасению на водах осуществляют мероприятия по поиску тела 13-летнего Миралама Асадова.

***

10:55

Стали известны имена мальчиков, утонувших в результате падения автомобиля в канал в Бардинском районе.

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, в результате аварии два брата – 11-летний Асадов Асиф Гулу оглу и 13-летний Асадов Миралам Гулу оглу утонули в канале.

В настоящее время ведутся поиски тел мальчиков.

***

10:10

В результате падения автомобиля в канал два ребенка утонули.

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, автомобиль марки «ВАЗ 21011», за рулем которого находился житель села Баджираван Бардинского района Абдуллаев Акиф Шахмалы оглу, упал в канал Юхары Карабах, который проходит по территории села.

А.Абдуллаеву удалось спастись, однако находившиеся в автомобиле его внучатые племянники утонули.

В настоящее время ведутся поиски тел 11-летнего и 13-летнего мальчиков.

Согласно информации, дети проживали в Агджабединском районе, они приехали в Бардинский район, чтобы навестить дедушку.