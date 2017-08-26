Футболисты «Карабах»а в символической сборной группы C – ФОТО

2017-08-26 15:22 | www.oxu.az | 3

Стала известна символическая сборная каждой группы Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, в составленные изданием «Squawka» команды с каждого клуба попали по 2-3 футболиста.

В символическую сборную группы С, где играет и «Карабах», попали два футболиста агдамского клуба. Речь идет о Максиме Медведеве и Мичеле.

Символическая сборная группы С:

Ян Облак («Атлетико»), Максим Медведев («Карабах»), Диего Годин («Атлетико»), Костас Манолас («Рома»), Маркос Алонсо («Челси»), Нголо Канте («Челси»), Мичел («Карабах»), Раджа Наингголан («Рома»), Антуан Грзиманн («Атлетико»), Эдин Дзеко («Рома»), Эден Азар («Челси»).

С.Б.

