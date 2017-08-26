Трамп помиловал охотившегося на мигрантов шерифа

2017-08-26 15:53 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп подписал свой первый приказ о помиловании. Он касается бывшего шерифа округа Марикопа в штате Аризона Джо Арпайо (Joe Arpaio), совершавшего облавы на мигрантов.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом в субботу, 26 августа, передает BBC News.

«С удовольствием сообщаю, что только что полностью помиловал 85-летнего американского патриота — шерифа Джо Арпайо. Он сохранял спокойствие в Аризоне», — написал глава государства в Twitter.

В середине августа в интервью телеканалу Fox News Трамп заявлял, что Арпайо много сделал для борьбы с нелегальной миграцией. «Он любит свою страну, и я не могу смотреть на то, что с ним случилось», — сказал тогда президент.

В июле Арпайо был признан виновным в неуважении к суду. Окончательный приговор ему должны были вынести в октябре.

С.Б.

