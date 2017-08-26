Вертолет МЧС Азербайджана и сегодня был задействован в тушении пожаров в Грузии

2017-08-26 16:03 | www.apa.az | 2

Вертолет МЧС Азербайджана и сегодня был задействован в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в настоящее время он вместе с вертолетом Пограничной полиции Грузии принимает участие в ликвидации относительно небольших очагов возгорания.

Согласно информации сформированного в связи с пожарами штаба, несмотря на то, что они уже потушены, в превентивных целях на месте будет оставаться живая сила для осуществления мониторинга и патрулирования. По поручению премьер-министра Грузии, штаб будет функционировать в течение еще нескольких дней.

Отметим, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.