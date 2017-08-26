В Чечне два человека сгорели в автомобиле после ДТП

2017-08-26 16:10 | www.apa.az | 3

Мужчина и женщина сгорели в автомобиле в результате ДТП в Чечне,

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространили правоохранительные органы республики.



В поселке Черноречье в результате столкновения автомобилей Priora и Toyota Camry погибли мужчина и женщина. От столкновения Priora загорелась, находившиеся в ней водитель и пассажир сгорели в автомобиле", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель Toyota, предположительно, не уступил дорогу автомобилю Lada, что и стало причиной ДТП.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.



