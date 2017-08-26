В Грузии сообщили о ликвидации лесного пожара в районе Боржоми

2017-08-26 16:18 | www.apa.az | 2

Пожар, который почти неделю бушевал в лесу в районе курортного Боржоми, ликвидирован.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом в субботу распространило Минобороны Грузии

«Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако по решению премьер-министра чрезвычайный штаб будет работать еще несколько дней», — говорится в сообщении.





По данным ведомства, глава МВД, Минобороны и министр энергетики провели совместное совещание, по итогам которого на вертолете осмотрели обстановку в районе.

Крупный пожар в лесу около курортного Боржоми возник 20 августа. Сначала огонь смогли локализовать, однако из-за сильного ветра периодически появлялись новые очаги возгорания. В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвовали 1,5 тысячи пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия, готовность оказать помощь выразили Россия, США и страны ЕС.

На месте происшествия почти всю неделю находились премьер-министр Георгий Квирикашвили, члены кабмина, также на место прибыл президент Георгий Маргвелашвили.





Отметим, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.