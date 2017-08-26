В Загатале открылась таможенная лаборатория (ФОТО)

2017-08-26 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Загатале состоялась официальная церемония открытия таможенной лаборатории Центрального управления таможенной экспертизы.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, на церемонии присутствовали председатель комитета Айдын Алиев, официальные лица района, предприниматели, осуществляющие в регионе деятельность, и другие лица.

Глава Центрального управления таможенной экспертизы ГТК Мехрибан Ализаде на церемонии сообщила, что целью создания лаборатории является обеспечение повышения экспортного потенциала производимого в стране фундука и фундучной продукции, улучшения бизнес-среды и облегчения труда предпринимателей.

В Загатальской таможенной лаборатории будут проводиться исследования на наличие в фундучной продукции афлатоксинов.

Было отмечено, что не допускается экспорт фундучной продукции, содержащей афлатоксины. Для повышения экспорта высококачественной фундучной продукции должен проводиться точный лабораторный анализ этого выращиваемого в Азербайджане продукта.

Также стоит отметить, что именно фундук в прошлом году стал самой экспортируемой сельскохозяйственной продукцией - фундучной продукции было экспортировано на 105 миллионов манатов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)