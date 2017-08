Последствия мощнейшего урагана в Техасе – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-26 16:27 | www.oxu.az | 5

Ураган «Харви», обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в субботу, 26 августа, The Washington Post.

Газета со ссылкой на Национальный центр ураганов отмечает, что после выхода на сушу «Харви» начал терять мощность: четвертый уровень опасности был постепенно понижен до первого. Как передает телеканал ABC, по меньшей мере 10 человек пострадали в техасском городе Рокпорт. При этом в ряде городов объявлялась обязательная эвакуация.

Пользователи соцсетей активно делятся кадрами последствий урагана. На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы. В округе Форт-Бенд ураган вынудил выбраться на дороги аллигаторов.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV