Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован - министр обороны

2017-08-26 16:17 | www.trend.az | 4

Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако по решению премьер-министра Грузии, Чрезвычайный штаб продолжит работать еще несколько дней, передает в субботу Грузия-Online.

Согласно сообщению минобороны, сегодня утром состоялось совместное совещание министров обороны, внутренних дел и энергетики Грузии, по завершению которого министры изучили обстановку с вертолета.

По словам главы минобороны Левана Изория, пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако в целях превенции живая сила останется на месте еще несколько дней для мониторинга и патрулирования.

Леван Изория заявил, что ликвидировать пожар удалось активными усилиями различных ведомств.