Texasda güclü qasırğanın fəsadları – VİDEO + FOTO

“Harvi” qasırğası ABŞ-ın Texas ştatında 211 min insanı işıqsız qoyub.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, bu barədə şənbə günü, avqustun 26-da, The Washington Post nəşri məlumat yayıb.

Güclü qasırğa nəticəsində ən azı 10 nəfər xəsarət alıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri qasırğaının görüntülərini yayıblar. Fort-Bend dairəsində qasırğadan sonra yollarda timsahlar da görüntülənib.

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV