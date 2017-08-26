Посол США объяснил приостановку выдачи виз россиянам

2017-08-26 16:29 | www.apa.az | 2

Приостановка выдачи американских виз гражданам РФ не является местью на решение МИД РФ о сокращении численности сотрудников посольства США, это результат этого решения, утверждает посол США Джон Теффт.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, посольство США в своем официальном аккаунте на YouTube разместило видеоответ Теффта на соответствующий вопрос пользователя из России.





"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть! Но наш штат был сокращен до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач. Выдача виз — лишь одна из них", — говорит Теффт в своем видеоответе.



По его утверждению, "приостановка выдачи виз — это результат решения российского правительства ограничить численность нашего кадрового состава, а совсем не ответ на него".

Он признался также, что Штаты "ожидали, что российская сторона до такого не дойдет".

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.