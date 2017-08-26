Меркель потребовала более тесного международного сотрудничества для борьбы с террором

2017-08-26 16:47 | www.trend.az | 3

Повышение уровня международного сотрудничества необходимо для успешной борьбы с терроризмом, заявила в субботу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с предвыборной речью в городе Кведлинбурге, передает ТАСС

"Мы столкнулись с вызовом - с исламистским терроризмом. Все вы видели, что произошло в Барселоне, почти все страны могут столкнуться с аналогичной угрозой. Мы можем бороться с терроризмом только при международном сотрудничестве", - сказала она.

Говоря о теме беженцев, Меркель заявила, что события 2015 года, когда ФРГ столкнулась с самым серьезным в своей истории миграционным кризисом, не повторятся. "Никто не покидает свою страну добровольно. Мы должны бороться с причинами миграции. Это будет серьезной темой в ближайшие годы", - отметила канцлер.

Речь транслировал сайт газеты Die Welt. По звуковой дорожке было отчетливо слышно, что на встречу в Кведлинбурге пришли не только сторонники Меркель. На протяжении всего получасового выступления были отчетливо слышны неодобрительные выкрики, непрекращающийся свист и периодические требования уйти в отставку.

Кведлинбург находится в федеральной земле Саксония-Анхальт. Партия Меркель на последних региональных выборах набрала там 31 процент голосов. Правые из "Альтернативы для Германии", которые чаще остальных критикуют Христианско-демократический союз за миграционную политику, получили 22 процента голосов. Это лучший показатель для данной партии по всем федеральным землям.