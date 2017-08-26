В Британии разбился легкомоторный самолет, два человека погибли

2017-08-26 16:48 | www.trend.az | 2

Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета Tiger Moth в субботу в графстве Дорсет на юго-западе Великобритании, передает РИА Новости со ссылкой на сайт полиции графства.

"К несчастью, в крушении погибли двое мужчин – пассажир 67 лет из Шефтсбери и пилот 64 лет из Бландфорда", - сообщил представитель полиции Дорсета Ричард Белл.

В субботу около 09:30 утра по местно времени правоохранительные органы получили информацию о падении самолета к востоку от аэродрома Комптон Аббас. Службы спасения прибыли на место происшествия. Об инциденте проинформировано Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании.