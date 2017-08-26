В Габале состоялся V Международный фестиваль варенья - ОБНОВЛЕНО

2017-08-26 17:39 | www.apa.az | 3

26 августа в Габале состоялся V Международный фестиваль варенья.

Как сообщает местное бюро АПА, в праздничном мероприятии, организованном в парке перед отелем «Кавказ Караван-сарай», продемонстрировали свою продукцию кондитеры из 22 стран – Турции, Германии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Хорватии, Ирана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Мексики, Молдовы, Узбекистана, Пакистана, Румынии, России, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Словакии, Северного Кипра и Китая, а также вареньевары из 44 городов и регионов Азербайджана.

Среди посетителей фестиваля, который проводится под эгидой Всемирной ассоциации кулинарии и Всемирной организации народного творчества, были руководящие работники Министерства культуры и туризма Азербайджана, ИВ Габалинского района, Азербайджанского национального центра кулинарии, послы ряда стран в Азербайджане, более 5 тыс. местных и иностранных туристов.

На фестивале также продемонстрирована продукция предприятий по производству варенья, вин, фруктовых соков, пищевой продукции.

В рамках мероприятия были организованы выставки-ярмарки произведений мастеров народно-пркладного искусства, выступления художественных коллективов Габалы. Жюри определило лучших изготовителей варенья в трех номинациях.

Победителям был вручен кубок, медали и ценные подарки.

Фестиваль продолжился увлекательной концертной программой.