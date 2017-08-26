Предотвращен ввоз в Азербайджан запрещенных психотропных веществ

2017-08-26 18:01 | www.apa.az | 3

Пресечена попытка ввоза в Азербайджан запрещенных психотропных препаратов.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Сыныг Кёрпю» Таможенного управления Товузского района с помощью рентгеновского устройства «Smitsh HS 100100 T-is» был произведен досмотр двух картонных коробок с вентилирующим аппаратом, принадлежащих гражданке Азербайджана Сафарали Хаджар Сабир гызы, прибывшей в Азербайджанскую Республику транзитом через территорию Грузии.

В ходе досмотра внутри упомянутых аппаратов обнаружены 9800 капсул лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 150 мг» и 10542 капсулы лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 300 мг», а также 194,474 грамма психотропного вещества метамфетамин, упакованного в целлофановый пакет.

Отмечается, что препарат «Лирика (прегабалин)» внесен в утвержденный соответствующим законом АР «Список сильнодействующих веществ и их общего количества».

Общий вес действующего вещества обнаруженных препаратов составил 4 кг 632 грамма.

Препарат метамфетамин относится в I «Список психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджанской Республики».

По факту ведется расследование.