В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

2017-08-26 17:12 | www.oxu.az | 2

Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу около 07.00 по местному времени.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Как пишет издание, 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности, краж.

С.Б.

