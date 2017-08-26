Благотворительная деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой имеет глобальные масштабы - Роб Собхани

2017-08-26 17:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Благотворительная деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой имеет глобальные масштабы, сказал Trend в субботу генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Общественная работа, проводимая Мехрибан Алиевой, реализация большого количества научных и образовательных, гуманитарных и культурных, социальных и экологических проектов по линии Фонда Гейдара Алиева, который она возглавляет, показывают, что у Мехрибан Алиевой очень доброе сердце, отметил Собхани.

"Помимо этого, она точно знает, где благотворительность наиболее необходима в определенный момент, будь то школа в Пакистане, или это школа для детей с ограниченными возможностями в Вашингтоне. Будь то Пакистан или США, Мехрибан Алиева доказала, что это человек большого сердца, а ее благотворительная деятельность имеет глобальные масштабы. Несколько недель назад, когда я опубликовал статью в американских СМИ о доброте Мехрибан Алиевой, мне поступило много звонков из американских фондов, которые выражали желание сотрудничать с Мехрибан Алиевой и Фондом Гейдара Алиева", - сказал он.

Собхани отметил, что Мехрибан Алиева занимается благотворительностью не на словах, а на деле.

"Именно это делает ее уникальной как государственного деятеля", - добавил он.

Кроме того, проведение IV Игр исламской солидарности в Баку на высоком уровне в очередной раз показало, что Мехрибан Алиева является дальновидным руководителем и хорошим организатором, который легко может справиться с проведением таких крупномасштабных мероприятий, сказал Собхани.

«Проведение Игр исламской солидарности в Баку стало посланием региону и всему миру, особенно мусульманскому миру, о том, что Азербайджан готов и способен проводить крупные мероприятия, и это страна, куда можно приезжать со своей семьей и чувствовать себя в безопасности», - сказал Собхани.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)