Власти Сирии и оппозиция впервые обсудили примирение

2017-08-26 18:00 | www.oxu.az | 2

Представители сирийских властей и участники вооруженной оппозиции в провинции Дераа впервые за время войны в стране приняли участие в организованной российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии телеконференции и обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего народного примирения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция конференции велась в Дамаске, городе Дераа одноименной провинции и на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции. Телемост между представителями вооруженной оппозиции, которые находятся в зоне деэскалации в Дераа, и представителями сирийских властей стал новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии. В конференции приняли участие губернаторы провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, территории которых входят в южную зону деэскалации.

"В конференции участвовали влиятельные люди, которые играют большую роль для боевиков, имеют на них влияние. Мы все вместе хотим, чтобы все жили по-нормальному, чтобы в Сирии был мир, чтобы все люди жили как раньше благодаря союзнику Сирии - России", - сообщил журналистам губернатор провинции Дераа Халид Ханус, который принимал участие в телеконференции с вооруженной оппозицией.

Инициатором проведения телемоста выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации разместили КПП и наблюдательные пункты, обеспечивая соблюдение режима прекращения огня в этом районе.

"Мы отмечаем выдержку с каждой стороны - и с одной, и с другой. Эта выдержка позволила и по-деловому обсудить все вопросы и прийти к единому мнению о решении проблем немедленно с помощью и (местной) администрации, и тех ресурсов, которые предоставляются руководством САР, и той помощи, которая предоставляется Россией и некоторыми международными организациями", - отметил представитель ЦПВС Виктор Шуляк.

С объявлением перемирия в Дераа, гарантами которого выступила военная полиция РФ, мирные жители начали возрождать животноводство, восстанавливать дома, здесь заработали магазины и различные производства.

"Мы можем говорить о стабильной ситуации в зоне (деэскалации), о лояльном отношении населения ко всем проблемам. Отмечаем также, что даже на КПП при пересечении границы зон безопасности люди, находящиеся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, приветствуют наших военнослужащих, улыбаются им и показывают радость, что мы находимся здесь и способствуем примирению", - добавил Шуляк.

Провинция Дераа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска - в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией - в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

С.Б.

