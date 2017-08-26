В Турции арестован один из командиров ИГ

2017-08-26 18:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Эскишехер суд вынес решение об аресте задержанного ранее одного из командиров террористической группировки "Исламское государство", сообщает в субботу газета Hürriyet.

Экстремист, имя которого не называется, был задержан силами безопасности Турции в Эскишехире в ходе антитеррористической операции. Следствие установило, что он прибыл в Турцию из Ирака, где уже был осужден за план покушения на бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Тогда боевику помогли сбежать из тюрьмы террористы ИГ.

(Текст: Талех Агавердиев)