В Турции за неделю нейтрализовали 43 террористов

2017-08-26 18:46 | www.trend.az | 3

В ходе антитеррористических операций, осуществленных на территории Турции с 17 по 24 августа 2017 года, ликвидированы 43 террориста, сообщает Генштаб ВС Турции.

Операции против террористов проведены в провинциях Ширнак, Хаккари и Диярбакыр.

Изъято 27 единиц оружия, 280 кг воспламеняющихся и взрывчатых веществ, три ракетные установки, четыре дробовика, два пистолета, 5,2 кг взрывчатых веществ типа С-4, большое количество различного кабеля, взрывчатых веществ, используемых при изготовлении бомб.

Также за отчетный период, силы безопасности Турции пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы 9440 человек.

В ходе операций погибли двое, ранены девять военнослужащих.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.