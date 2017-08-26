Деньги доказывают: Равноправие полов в спорте - миф – ФОТО

2017-08-26 20:00 | www.oxu.az | 4

На протяжении столетий женщины борются за равноправие с мужчинами. Одно из главных требований прекрасной половины человечества — равная оплата труда. Спорт — не исключение.

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Десятку самых богатых спортсменов и спортсменок открывают трехкратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон и румынская теннисистка Симона Халеп. Нетрудно посчитать, что автогонщик за год сумел заработать в 7,5 раза больше своей визави.

Одна из главных звезд НБА американец Джеймс Харден занимает девятую строчку в списке самых богатых спортсменов. Аналогичный номер женского рейтинга — канадская теннисистка Эжени Бушар — по заработкам уступает ему в 6,5 раза. Еще один американский баскетболист — Стефен Карри — примерно в те же 6,5 раза превзошел по заработанным деньгам польскую теннисистку Агнешку Радваньску. Совпадение или нет, но с каждой строчкой рейтинга заработки мужчин и женщин продолжают синхронно увеличиваться, сохраняя дистанцию примерно в 6,5 раз.

Такая же история с седьмыми номерами списков — гольфистом Рори Макилроем и теннисисткой Каролин Возняцки. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заработала на 200 тысяч больше Возняцки и смогла немного сократить отставание от находящегося на шестом месте в списке самых богатых спортсменов игрока в американский футбол Эндрю Лака, обогатившегося на те же, что и Макилрой, 50 миллионов. «Всего лишь» в 5,7 раза отличаются заработки американского баскетболиста Кевина Дюранта и его соотечественницы — теннисистки Винус Уильямс.

Спортсмены открывают пятерки в своих рейтингах. Швейцарец Роджер Федерер — единственный теннисист в мужской десятке, а американка Ронда Роузи в одиночку представляет смешанные единоборства в женской. Их доходы отличаются примерно в 5,8 раза. Один из лучших футболистов современности аргентинец Лионель Месси, находясь на третьей строчке, «соперничает» с американской автогонщицей Даникой Патрик.

Впрочем, о серьезной конкуренции здесь речи не идет: игрок «Барселоны» заработал в 6,5 раза больше. Еще внушительнее разница в заработках самого раскрученного баскетболиста планеты американца Леброна Джеймса и немецкой теннисистки Ангелик Кербер. Здесь мужчина превзошел женщину в 6,8 раза. Ближе всех к своему сопернику подобралась американская теннисистка Серена Уильямс. Спортсменка заработала 27 миллионов долларов — «всего» в 3,4 раза меньше, чем самый богатый мужчина — футболист Криштиану Роналду.

Э.А.

