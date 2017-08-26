В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

2017-08-26 20:15 | www.apa.az | 2

Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Provence.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.