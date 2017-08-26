Глава МИД Германии: Мир стоит на пороге новой «холодной войны»

2017-08-26 20:41 | www.oxu.az | 2

Миру грозит новая «холодная война».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы находимся в состоянии холодной войны. Прямо в центре. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе», - сказал министр.

По его словам, имея дело с американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, Германия получила соседей с Востока и Запада, которые верят «в право сильного».

Также Габриэль добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила серьезную ошибку, последовав призыву Трампа и встав на путь перевооружения.

«Решение Меркель увеличить военные расходы до 70 млрд долларов - это серьезная ошибка», - подчеркнул Габриель.