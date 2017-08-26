В Техасе около 300 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

2017-08-26 20:24 | www.apa.az | 1

Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, оставил без электричества почти 300 тысяч человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dallas News.

"Ураган "Харви" оставил без электричества почти 300 тысяч потребителей вдоль побережья Техаса. Совет Техаса по надежности электроснабжения, который управляет примерно 90% электрических сетей штата, сообщил о 211 тысячах сбоев вскоре после того, как ураган достиг побережья", — пишет Dallas News.

Отмечается, что вскоре эти показатели возросли до 293 тысяч. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.

Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.