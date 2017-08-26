В результате ДТП в Великобритании погибли восемь человек

2017-08-26 21:05 | www.trend.az | 2

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на одной из центральных трасс в Великобритании, передает агентство Рейтер.

ДТП произошло ранним утром 26 августа недалеко от города Ньюпорт-Пагнелл, который находится в 80 км к северо-западу от Лондона. В результате инцидента восемь человек погибли и еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Все погибшие и пострадавшие - это водитель и пассажиры микроавтобуса.

Полиция арестовала водителей двух грузовых автомобилей. Именно они обвиняются в причинении смерти вследствие неосторожного управления транспортными средствами. Один из них, по неподтвержденной пока информации, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.