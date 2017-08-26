Первый состав пожарно-спасательного отряда МЧС возвратился на родину из Грузии

2017-08-26 21:22 | www.apa.az | 1

Первый состав пожарно-спасательного отряда МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению лесных пожаров в Грузии, возвратился на родину. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, сегодня вечером на 2 вертолетах Госпогранслужбы на родину возвратились 24 сотрудника Службы спасения особого риска, которые были включены в состав пожарно-спасательного отряда МЧС Азербайджана, участвовавшего в тушении лесных пожаров в Боржоми-Халагульском заповеднике Грузии.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева от 21 августа, пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению лесных пожаров в Боржоми-Халагульском заповеднике Грузии, потушил очаги пожаров в зонах своей ответственности и оперативно выполнил поставленные перед ним задачи.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.