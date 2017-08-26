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Во Франции самолет экстренно сел из-за буйных пассажиров

2017-08-26 21:25 | www.oxu.az | 2

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Лондона на испанский остров Ибица, совершил экстренную посадку во французском городе Бордо из-за буйных пассажиров на борту, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным издания, несколько пассажиров британского происхождения стали требовать у бортпроводниц немедленно продать им алкогольные напитки. Сообщается, что один из пассажиров стал более агрессивным и схватил стюардессу за руку.

«Он требовал, чтобы его обслужили, и ругался с другими пассажирами. Ситуация вышла из-под контроля, он кричал и был агрессивным», - цитирует издание одного из очевидцев инцидента.

Пилот принял решение приземлиться в Бордо, где зачинщики конфликта были задержаны французской полицией. По данным газеты Daily Mail, правоохранительные органы вывели из самолета семь человек. Как отмечают СМИ, во время задержания они оказали сопротивление полиции.

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