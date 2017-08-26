Первый состав пожарно-спасательного отряда МЧС вернулся из Грузии

2017-08-26 21:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению лесных пожаров в Боржоми-Харагульском национальном парке Грузии поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, потушил очаги пожаров в зонах своей ответственности и оперативно выполнил поставленные перед ним задачи.

В субботу, 24 сотрудника Службы спасения особого риска, включенные в состав пожарно-спасательного отряда МЧС, участвовавшего в тушении лесных пожаров в Боржоми-Харагульском национальном парке в Грузии, вернулись на Родину в двух вертолетах Госпогранслужбы.

Отметим, что Азербайджан прислал Грузии на помощь один вертолет министерства по чрезвычайным ситуациям, два десантных вертолета и шесть членов экипажа Госпогранслужбы, 22 единицы техники МЧС и 131 пожарного-спасателя.