Белый дом пережил реновацию – ФОТО

2017-08-26 21:45 | www.oxu.az | 2

В официальной резиденции президента США закончились ремонтные работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, смена декораций Овального кабинета и других помещений началась в августе, когда Дональд Трамп отправился в отпуск – он провел его в гольф-клубе в Нью-Джерси.

План предусматривал реставрацию потрескавшихся ступеней Южного портика, обновление внешнего освещения и замену покрытия входных дверей, ремонт Военно-морской кухни, замену ковровых покрытий и занавесок, установку новых систем обогрева и охлаждения и другие работы.

Обновленный Белый дом:

Э.А.

