Франция выделит Ираку кредит в 430 млн евро

2017-08-26 22:01 | www.trend.az | 1

Франция выделит в течение 2017 года правительству Ирака кредит на сумму 430 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

По данным агентства, вопрос финансовой помощи Багдаду глава МИД Жан-Ива Ле Дриан обсудил с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади. В ходе переговоров французский министр заверил главу иракского правительства, "что средства будут выделены до конца текущего года", сообщает AFP. Этот кредит предназначен в первую очередь для поддержки экономических реформ, проводимых иракским правительством.

"Франция с самого начала боев против ИГ поддерживала свое присутствие [в Ираке]. Она также будет присутствовать и на этапе мирного строительства, который начинается сейчас", - сказал Ле Дриан на встрече с аль- Абади.

Иракскому премьеру глава МИД Франции также передал приглашение от президента республики Эмманюэля Макрона нанести визит в Париж.