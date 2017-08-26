Турция вновь перебросила тяжелую военную технику к границе с Сирией .

2017-08-26 22:00 | www.apa.az | 2

Турция вновь перебросила несколько гаубиц и танк на границу с Сирией. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Hurriyet Daily News.

По ее данным, республика укрепляет границу в том районе, где с противоположной стороны находятся территории, подконтрольные курдским "Силам народной самообороны" (СНС).

Военная колонна состояла из нескольких грузовиков, перевозивших гаубицы и танки. Техника была замечена в городе Килис. До этого военные машины перебрасывали к границе с Сирией 5 августа.