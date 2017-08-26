Представители властей Сирии и оппозиции провели телемост

2017-08-26 22:49 | www.apa.az | 3

Представители властей Сирии и участники вооруженной оппозиции в провинции Дераа впервые приняли участие в телеконференции, организованной российским Центром примирения враждующих сторон, и обсудили процесс перемирия в стране. Об этом АПА передает со ссылкой на ТАСС.

"В конференции участвовали влиятельные люди, которые играют большую роль для боевиков, имеют на них влияние. Мы все вместе хотим, чтобы все жили по-нормальному, чтобы в Сирии был мир, чтобы все люди жили, как раньше,. Благодарю союзника Сирии - России", - сообщил журналистам губернатор провинции Дераа Халид Ханус, который принимал участие в телеконференции.

Трансляция конференции велась в Дамаске, городе Дераа, одноименной провинции и на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции. В разговоре между представителями вооруженной оппозиции, которые находятся в зоне деэскалации в Дераа, и представителями сирийских властей приняли участие губернаторы провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, территории которых входят в южную зону деэскалации.

Инициатором проведения телемоста выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации разместили КПП и наблюдательные пункты.