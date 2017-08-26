Названа ТОП-10 автомобилей будущего - ФОТО

2017-08-26 22:44 | www.oxu.az | 4
В преддверии мотор-шоу, который произойдет Франкфурте, эксперты составили ТОП-10 автомобилей, которые ждут с дебютом до 2020 года, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.
Уточняется, что в этом рейтинге порядок расстановки машин практически не важен, ведь каждая из них долгожданная для автолюбителей.
На первой строчке ТОП-10 стоит Ford Bronco.
Второе место у экстремального 650-сильного Acura NSX Type R. Суперкар будет гибридным, его оснастят новым аэродинамическим обвесом.
Третья позиция в ТОП-10 за компактным Mercedes-Benz A-Class, который ждет обновления в 2018 году.
На четвертой строчке рейтинга отмечен гиперкар Mercedes-Benz Project One.
Замкнул пятерку лидеров Toyota Supra, над возрождением которой работают японцы в тандеме с инженерами BMW.
На шестой строчке в ТОП-10 заявлен электрокар Nissan Leaf следующего поколения. Кстати, его дебют состоится через несколько недель.
Седьмое место у Bentley Continental GT.
На восьмую позицию ТОП-10 эксперты разместили гиперкар Aston Martin Valkyrie, который представят в течении двух лет.
Девятое место занял полностью электрический SUV BMW i5.
Замкнул ТОП-10 пикап Tesla.
И.Ф.