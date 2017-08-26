Саакашвили заявил, что на Украине готовят против него новое обвинение

2017-08-26 23:01 | www.oxu.az | 3

Бывший губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили считает, что власти Грузии «в полной координации с барыгами на Украине» готовят в отношении него новое обвинение.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в Facebook Саакашвили написал:

«Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября».

По его словам, «обвинения в растрате госсредств в виде закупки похоронных венков и приёма иностранных делегаций по украинскому УПК не тянут на арест с целью экстрадиции».

Он выразил уверенность, что президенту Украины Петру Порошенко и Генпрокуратуре необходимы юридические основания для его задержания «после пересечения границы».

«Попытка госпереворота — это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел, но для барыг, видимо, все средства хороши», - заключил Саакашвили.

Ранее экс-губернатор Одесской области заявил, что Грузией, Молдавией и Украиной управляют олигархи.