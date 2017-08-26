Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 25% из-за урагана "Харви"

2017-08-26 23:05 | www.trend.az | 3

Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 25% из-за урагана "Харви", передает РИА Новости со ссылкой на Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

По данным бюро, добыча газа в Мексиканском заливе снизилась почти на 26 процентов. В бюро добавили, что в общей сложности 112 буровых платформ, составляющих 15 процентов от общего количества платформ Мексиканского залива, было эвакуировано из-за урагана.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

По данным губернатора Техаса Грега Эббота, информации о погибших в результате урагана пока нет.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.