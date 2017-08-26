Мехрибан Алиева: Я верю в главное богатство Азербайджана – в наш народ

2017-08-26 23:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева получила многочисленные поздравления в связи с днем рождения. Обратившись ко всем, кто адресовал ей теплые и искренние слова, добрые пожелания, Мехрибан ханум выразила им глубокую признательность:

«Дорогие друзья,

В эти дни в мой адрес поступают поздравления с Днем рождения. Мне пишут наши соотечественники, люди разных поколений и профессий. Я получаю поздравления также и из-за рубежа. Сердечно благодарю всех за искренние поздравления и пожелания успехов.

Дорогие друзья,

Мне очень приятно в этот день еще раз почувствовать вашу теплоту. Я очень тронута вашими душевными поздравлениями. Это по-настоящему вдохновляет и дарит позитивную, созидательную энергию. Спасибо вам за ваши симпатии, любовь и поддержку, которые я ощущаю всегда.

Я верю в наш с вами общий потенциал, в наш человеческий капитал, я верю в главное богатство Азербайджана - в наш народ.

Благодарю каждого из вас за проявленное внимание. Желаю всем вам, вашим близким и любимым здоровья, успехов, счастья и благополучия, а нашей Родине - мира и процветания.

Искренне,

Мехрибан Алиева».