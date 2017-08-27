Иракский Талль-Афар полностью освободили от террористов ИГ

2017-08-27 00:57 | www.apa.az | 3

Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство", сейчас в городе идет зачистка, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

"В плане города ничто не осталось (захваченным. — Прим. ред.), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", — рассказал собеседник агентства.

Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.