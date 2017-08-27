ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военных в Брюсселе

2017-08-27 01:22 | www.trend.az | 2

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за пятничное нападение в Брюсселе на военный патруль, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Атака произошла на бульваре Эмиль Жакмен, расположенном в самом центре столицы Бельгии, около 20:15 по местному времени. Нападавшему удалось легко ранить одного военнослужащего в лицо, другого - в руку. Злоумышленник был нейтрализован.

Личность нападавшего установлена: им оказался выходец из Сомали 1987 года рождения, постоянно проживавший в Брюгге. Ранее он не был известен полиции. В этой связи прокуратура уже заявила, что речь идет об "изолированном случае".