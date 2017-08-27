Глава Пентагона привез в Киев военное оборудование

2017-08-27 02:55 | www.apa.az | 2

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Киев привез оборонное оборудование для Вооруженных сил Украины. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны (США Джеймс Мэттис — ред.) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", — сказал Волкер.

Он также считает, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" вынуждают западные страны быть готовыми к любому развитию событий.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", — заявил Волкер.

Ранее Мэттис заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.