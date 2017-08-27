Самолет канадской пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время авиашоу

2017-08-27 03:11 | www.trend.az | 1

Один из самолетов канадской пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время выступления на авиашоу на базе ВВС Канады в Гринвуде (провинция Новая Шотландия), передает ТАСС со ссылкой нателеканал CTV.

Носовая часть одного из девяти учебно-тренировочных самолетов CT-114 Tutor загорелась при посадке уже на взлетно-посадочной полосе. Пилотам удалось остановить машину, и пламя было оперативно потушено прибывшими к месту ЧП пожарными. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель авиагруппы Мишель Трамбле сообщила, что самолет, скорее всего, будет отремонтирован к воскресенью, когда у The Snowbirds запланировано очередное выступление на авиашоу. В противном случае, добавила она, пилотажная группа "может выступить и в составе восьми самолетов". О причинах инцидента Трамбле говорить не стала.

Канадская пилотажная группа The Snowbirds была образована в 1971 году.