Жители Газы впервые за 30 лет смогли сходить в кинотеатр

2017-08-27 03:42 | www.apa.az | 3

Несколько сотен жителей Газы в субботу вечером впервые за 30 лет смогли посмотреть фильм в кинотеатре. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, старейший кинотеатр Газы "Самер" открыл свои двери для зрителей только на одну ночь. На субботний сеанс в кинотеатр пришли около 300 мужчин и женщин. Показанный зрителям полнометражный фильм "Десять лет" рассказывает о палестинцах, содержащихся в израильских тюрьмах. Картина была полностью снята в Газе.

По данным агентства, кинотеатр "Самер" был построен в 1944 году, в 1960-х годах его закрыли. Все остальные кинотеатры Сектора Газа были закрыты в конце 1980-х.